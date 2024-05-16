«Десятки миллиардов долларов»: Россия и Китай готовятся к «ядерному» освоению Луны

«Космос – это единственный путь развития для человечества. Если это цель человечества, то единственно возможный формат реализации таких проектов – общечеловеческий. Конечно, с чего-то надо начинать. Этот российско-китайский проект потом должен стать проектом БРИКС, а потом и общемировым. Но сейчас реализация этого проекта находится только на уровне разговоров и соглашений. Учитывая масштабы этого проекта, речь по срокам идет о десятилетиях, затраты будут колоссальными – десятки миллиардов долларов. Надо переходить от соглашений к международному договору на уровне руководителей наших стран. Тогда появится политическая ответственность каждой страны», - отметил он.

Ионин также рассказал, какие технологические прорывы предстоит сделать странам. Сегодня Россия берет на себя барьер, связанный с работой ядерной энергетики в космосе.

«Следующий вопрос – какие технологические прорывы нам надо совершить, чтобы эту задачу решить. Для освоения Луны и Марса надо совершить два прорыва. Освоение – это появление человека и других существ. Человек в настоящее время не сможет существовать вне Земли, этот барьер связан с биотехнологиями, его предстоит преодолеть. Второй барьер связан с энергетикой. Энергетика в космосе нам нужна, чтобы там что-то производить, обеспечивать жизнедеятельность растений, животных и человека. Третья задача – движение, создать нужно транспортную систему на основе новой энергии. Такой энергией сейчас представляется как раз ядерная. И это второй технологический барьер – научить ядерную энергетику работать в космосе. Россия эту задачу берет на себя. Сегодня это задача «Росатома». Это очень правильная история, каждый вносит в этот проект свой вклад», - рассказал он.

Российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции было заключено в ноябре 2022 года. Главными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, напоминает «Радиоточка НСН».

