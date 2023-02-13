Россия и Иран могут отменить визы

Ранее достигнутые договоренности будут действовать до конца нынешнего года, но могут быть продлены на аналогичный срок. При этом индивидуальные визы на данный момент действуют.

Ранее член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН сообщил, что Турция стала самым популярным направлением летом 2022 года у россиян, однако, по его словам, осваивают россияне и Иран, где хорошая экскурсионная программа и российских граждан ждут.

