Россия и Иран могут отменить визы
Посол Ирана в Москве Казем Джалали не исключил отмену индивидуальных виз с Россией в будущем.
Россия и Иран с 1 января 2023 года ввели безвизовый режим для групповых туристических поездок. Виза не будет нужна при путешествии в Иран или Россию в составе туристических групп численностью от 5 до 50 человек сроком на 15 дней.
Ранее достигнутые договоренности будут действовать до конца нынешнего года, но могут быть продлены на аналогичный срок. При этом индивидуальные визы на данный момент действуют.
Ранее член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН сообщил, что Турция стала самым популярным направлением летом 2022 года у россиян, однако, по его словам, осваивают россияне и Иран, где хорошая экскурсионная программа и российских граждан ждут.
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