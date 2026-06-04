Россия и Индия обсуждают соглашение о безвизе
4 июня 202612:35
Юлия Савченко
Индия и Россия продолжают обсуждать соглашение о безвизовом режиме для тургрупп. Об этом рассказал РИА Новости посол страны в Москве Винай Кумар.
«Переговоры по этому соглашению все еще продолжаются», - отметил дипломат.
Кумар напомнил, что между РФ и Индией действует электронная виза для индивидуальных путешественников и туристических групп.
Ранее Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». РФ симметрично ответит на это решение.
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