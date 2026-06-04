Россия и Индия обсуждают соглашение о безвизе

Индия и Россия продолжают обсуждать соглашение о безвизовом режиме для тургрупп. Об этом рассказал РИА Новости посол страны в Москве Винай Кумар.

«Переговоры по этому соглашению все еще продолжаются», - отметил дипломат.

Кумар напомнил, что между РФ и Индией действует электронная виза для индивидуальных путешественников и туристических групп.

Ранее Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». РФ симметрично ответит на это решение.

