Россия и Бразилия углубят стратегическое партнерство

По её словам, на ней стороны обсудят актуальные вопросы международной политики, взаимодействие двух стран в ООН и БРИКС.

Дипломат также подчеркнула, что отдельно министры рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере в рамках стратегического российско-бразильского партнерства.

Ранее бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года по приглашению Владимира Путина.

