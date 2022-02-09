Россия и Бразилия углубят стратегическое партнерство
Встреча глав МИД и оборонных ведомств России и Бразилии по формуле «2+2» пройдет в Москве 16 февраля. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По её словам, на ней стороны обсудят актуальные вопросы международной политики, взаимодействие двух стран в ООН и БРИКС.
Дипломат также подчеркнула, что отдельно министры рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере в рамках стратегического российско-бразильского партнерства.
Ранее бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года по приглашению Владимира Путина.
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