Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
Бразильский президент Жаир Болсонару сообщил, что намерен посетить Россию в первом квартале 2022 года, сообщает РИА Новости.
Таким образом, глава государства принял приглашение российского лидера Владимира Путина. «Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», — сказал президент.
По его словам, поездка состоится в феврале или марте. В ходе визита Болсонару будет сопровождать министерская делегация, состав которой пока не определен.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару назвал клоунадой обвинения комиссии парламента в его сторону в неудовлетворительном управлении государством. По его словам, все в здравом уме понимают, что «это была клоунада».
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