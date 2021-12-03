Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию

Таким образом, глава государства принял приглашение российского лидера Владимира Путина. «Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», — сказал президент.

По его словам, поездка состоится в феврале или марте. В ходе визита Болсонару будет сопровождать министерская делегация, состав которой пока не определен.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару назвал клоунадой обвинения комиссии парламента в его сторону в неудовлетворительном управлении государством. По его словам, все в здравом уме понимают, что «это была клоунада».

