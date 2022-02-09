В Бразилии подтвердили попытку США сорвать визит Болсонару в Москву
Сообщения о попытке США отменить визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву получили подтверждения, сообщает RT со ссылкой на издание Valor Economico.
Об этом заявил вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау.
«США всегда применяют своё влияние в сдерживании, так было всегда. Не знаю, каково было содержание разговора [госсекретаря США Энтони] Блинкена с министром иностранных дел Карлосом Франсой, но всё нормально, поездка не вызовет никакого дискомфорта», — заявил бразильский политик.
Политика Соединенных Штатов становится импульсивной из-за страха государства потерять свое величие, США начинают оказывать давление даже на своих партнеров и ближайших союзников, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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