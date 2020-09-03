Россия и Белоруссия обсудили переброску нефти из портов Литвы через российские порты

«У нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты», — приводит агентство слова Новака.

В сообщении отмечается, что эта тема была поднята во время переговоров премьеров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Неделю назад президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты из-за угроз этих стран ввести санкции в отношении Минска.

Ранее в четверг член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН выразил уверенность, что интеграция России и Белоруссии произойдет до конца года.

