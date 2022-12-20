Россия и Белоруссия будут создавать новую военную технику

Совместное создание военной техники – только часть планов РФ и Белоруссии по созданию единого оборонного пространства. Также стороны обсудили вопросы проведения совместных военных учений. Как отметил Путин, общие тренировки войск будут продолжаться.

По словам президента России, у Москвы нет заинтересованности кого-либо поглощать. Он отметил, что «поглощение» сегодня просто нецелесообразно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

