Путин заявил, что у России нет планов «поглотить» Белоруссию

Он отметил, что «поглощение» сегодня просто нецелесообразно. Путин также подчеркнул, что распространение подобных слухов является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов.

Ранее Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

