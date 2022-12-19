Путин заявил, что у России нет планов «поглотить» Белоруссию

У России нет заинтересованности кого-либо поглощать. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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Он отметил, что «поглощение» сегодня просто нецелесообразно. Путин также подчеркнул, что распространение подобных слухов является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов.

Ранее Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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