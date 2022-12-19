Путин заявил, что у России нет планов «поглотить» Белоруссию
У России нет заинтересованности кого-либо поглощать. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что «поглощение» сегодня просто нецелесообразно. Путин также подчеркнул, что распространение подобных слухов является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов.
Ранее Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия последовательно углубляют экономическую интеграцию для повышения уровня жизни граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Орлов: Паредеса надо было удалять в финале чемпионата мира
- Овечкин заявил, что понимает трудности Месси на пути к титулу чемпиона мира
- Путин заявил, что у России нет планов «поглотить» Белоруссию
- Путин и Лукашенко обсудили совместные учения и оборонное пространство
- Лавров: Главный итог года для России — понимание того, кому верить нельзя
- Песков посоветовал отдохнуть главкому ВСУ после слов об операции Москвы и Минска
- Песков заявил, что попытки установить потолок цен на газ неприемлемы
- Лавров: Спецоперация на Украине была необходима для срыва планов Запада
- Медведев назвал лицемерием условия Британии для переговоров России и Украины
- Налоговым нерезидентам России могут запретить работать удаленно по ряду специальностей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru