Путин и Лукашенко обсудили совместные учения и оборонное пространство

По его словам, Россия и Белоруссия также договорились продолжать практику совместных военных учений. Кроме того, две страны совместно будут создавать военную технику.

Ранее, 19 декабря, Владимир Путин прибыл в Минск, где провел переговоры с Александром Лукашенко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

