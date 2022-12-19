Путин и Лукашенко обсудили совместные учения и оборонное пространство

Президент Владимир Путин заявил, что на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждались вопросы создания единого оборонного пространства двух стран.

Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска перед переговорами

По его словам, Россия и Белоруссия также договорились продолжать практику совместных военных учений. Кроме того, две страны совместно будут создавать военную технику.

Ранее, 19 декабря, Владимир Путин прибыл в Минск, где провел переговоры с Александром Лукашенко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияБелоруссияВладимир Путин
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