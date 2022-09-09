Россия хочет поддержать Минск увеличением импорта белорусского топлива

При этом объем демпфера может составить более 60 миллиардов рублей в год. Импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии обсуждают Минэнерго и Минфин РФ. В настоящее время белорусские НПЗ испытывают проблемы со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину.

Россия преследует цель поддержать белорусскую нефтепереработку и доходы бюджета страны в условиях санкций. Российские нефтезаводы получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ не могут его получить.

Подчеркивается, что поставки в Россию без демпфера будут для Белоруссии убыточны, и такие операции почти не проводятся. В Москве обсуждают, как можно выплачивать демпфер белорусским заводам.

Последние несколько лет государственная политика России направлена на то, чтобы внутренние цены были не выше инфляции, а в этом году еще более жесткое требование – внутренние цены должны изменяться ниже инфляции.

