Россия хочет поддержать Минск увеличением импорта белорусского топлива
Москва может поддержать Минск увеличением импорта топлива, сообщает «Коммерсант».
При этом объем демпфера может составить более 60 миллиардов рублей в год. Импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии обсуждают Минэнерго и Минфин РФ. В настоящее время белорусские НПЗ испытывают проблемы со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину.
Россия преследует цель поддержать белорусскую нефтепереработку и доходы бюджета страны в условиях санкций. Российские нефтезаводы получают субсидии за поставки топлива на внутренний рынок, а белорусские НПЗ не могут его получить.
Подчеркивается, что поставки в Россию без демпфера будут для Белоруссии убыточны, и такие операции почти не проводятся. В Москве обсуждают, как можно выплачивать демпфер белорусским заводам.
Последние несколько лет государственная политика России направлена на то, чтобы внутренние цены были не выше инфляции, а в этом году еще более жесткое требование – внутренние цены должны изменяться ниже инфляции.
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