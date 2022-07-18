Аналитик энергорынка: В России нет причин для взлета цен на бензин
У нас избыточная добыча и переработка нефти, потому рисков подорожания цен на бензин нет, сказал НСН Вячеслав Кулагин.
Последние несколько лет государственная политика направлена на то, чтобы внутренние цены были не выше инфляции, а в этом году еще более жесткое требование – внутренние цены должны изменяться ниже инфляции, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Россия заняла 13 место в Европе по доступности бензина. Жители на свою месячную зарплату могут купить 1057 литров топлива. На 2 месте Россия оказалась по стоимости АИ-95, уступив лишь Казахстану. Замыкает тройку лидеров Белоруссия.
«В России рисков подорожания цен нет. Последние несколько лет госполитика направлена на то, чтобы внутренние цены были не выше инфляции, а в этом году еще более жесткое требование, чтобы они изменялись ниже инфляции. У нас избыточная добыча и переработка нефти. Есть проблемы с поставками в недружественные страны и стоит вопрос, куда это топливо девать? Ожидается, что в ближайшее время эта картина сохранится и дефицита не будет. При этом есть ряд факторов от которых зависят внутренние цены, в том числе регуляторные и налоговая политика. Государство сегодня подстраивает налоговую политику под то, чтобы налоговая составляющая не была чрезмерно высокой и не приводила к тому, чтобы компании несли убытки при поставке на внутренний рынок, либо стремились компенсировать их быстрым разгоном цен», - говорит Кулагин.
В Казахстане, по словам эксперта, также действует политика поддержки низких цен. Это позволило им занять первое место в рейтинге.
«Две составляющие в бензине: затраты – добыча, переработка, транспортировка и налоговая – государство определяет сколько с этого сектора взимать налог. У Казахстана наиболее лояльная политика. Беларусь – у них неплохие показатели, потому что идут поставки из России, создано Союзное государство с определенными льготными условиями. Именно поэтому Беларусь закупает топливо в России, перерабатывает на своих заводах и имеет достаточно неплохую себестоимость продукции», - отмечает Кулагин.
В европейских странах ситуация иная. Хоть в Германии и заявляют о проблемах с топливом, но зарплаты там выше, чем во многих других странах Евросоюза, что позволяет на одну зарплату купить 1400 литров топлива.
«В европейских странах приходится закупать нефть по высоким ценам по всему миру, плюс существенная налоговая составляющая, которая и гонит цены вверх. Проблемы в Германии заявляют на перспективу, и основная будет касаться газа. По нефти проблемы связаны с тем, что планируется дальнейший уход от российской нефти и нефтепродуктов и требуется очень серьезное замещение. Если оно запланировано на собственные заводы для переработки, то нужно соответствующее качества нефти под настройки, которые есть на заводе, потому что многие заводы были настроены на российскую нефть», - резюмировал Кулагин.
Ранее сообщалось, что владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки нефти из России до вступления в силу запрета Евросоюза на поставки сырья. Об этом пишет The Wall Street Journal.
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