ФАС: цена бензина в РФ в 2022 году будет стабильной

Стоимость бензина в России до конца текущего года будет стабильной даже с учетом корректировки демпфера с сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу.

Россия заняла 13-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

ФАС выступает за сохранение старых параметров демпфера, продление его корректировки на 2023 год приведет к рискам роста цен на автомобильное топливо.

Последние несколько лет государственная политика направлена на то, чтобы внутренние цены были не выше инфляции, а в этом году еще более жесткое требование – внутренние цены должны изменяться ниже инфляции, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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