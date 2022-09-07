ФАС: цена бензина в РФ в 2022 году будет стабильной

ФАС выступает за сохранение старых параметров демпфера, продление его корректировки на 2023 год приведет к рискам роста цен на автомобильное топливо.

Последние несколько лет государственная политика направлена на то, чтобы внутренние цены были не выше инфляции, а в этом году еще более жесткое требование – внутренние цены должны изменяться ниже инфляции, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

