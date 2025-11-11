Россия готовит ответные меры на запрет ЕС выдавать россиянам многократные визы

Он отметил, что Москва достойно ответит на любые недружественные шаги, при этом ответ не обязательно зеркальным.

«Мы спокойно анализируем, как эти меры будут работать на практике. И в зависимости от степени глубины творящегося визового безумия мы будем реагировать», — указал дипломат.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что теперь россиянам нужно будет обращаться за визой для каждой поездки в Евросоюз, сообщает «Свободная пресса».

