Россия готова презентовать «Сармат» Соединенным Штатам

Глава МИД РФ Сергей Лавров Россия заявил, что Россия готова «вживую» показать США комплекс «Сармат», как ранее уже продемонстрировала американской стороне систему «Аванард». «Сармат» будет «встроен» Москвой в договор СНВ-III после его продления, отметил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий договор СНВ-III (разумеется, когда он будет продлён). Причём «Авангард» мы уже презентовали американцам вживую и на определённой стадии будем готовы сделать это с «Сарматом», — цитирует RT заявление Лаврова.