Россия готова презентовать «Сармат» Соединенным Штатам

22 декабря 201916:11

Глава МИД РФ Сергей Лавров Россия заявил, что Россия готова «вживую» показать США комплекс «Сармат», как ранее уже продемонстрировала американской стороне систему «Аванард». «Сармат» будет «встроен» Москвой в договор СНВ-III после его продления, отметил Лавров в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Исходим из того, что системы «Авангард» и «Сармат» покрываются договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий договор СНВ-III (разумеется, когда он будет продлён). Причём «Авангард» мы уже презентовали американцам вживую и на определённой стадии будем готовы сделать это с «Сарматом», — цитирует RT заявление Лаврова.

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Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН раскрыл особенности уникальной российской системы ПРО «Авангард» и комплексе «Сармат».

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Фото: РИА Новости
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