Москва обсудит «Кинжалы» и «Посейдоны» в случае продления СНВ-3
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Кремль готов обсудить включение систем «Кинжал» и «Посейдон» в будущий договор стратегических наступательных вооружениях.
Рябков отметил, что до Вашингтона доведено, что системы «Сармат» и «Авангард» по умолчанию будут включены в будущий договор в случае, если документ останется в силе в момент постановки данных систем на дежурство.
В то же время по «Посейдону», «Буревестнику» и «Кинжалу» вопрос остается открытым, но, как подчеркнул дипломат, у Москвы в данном случае открытая позиция и она готова к обсуждению, передает RT.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить договор СНВ-3 без каких-либо предварительных условий до конца текущего года, напоминает РИА ФАН.
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