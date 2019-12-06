Москва обсудит «Кинжалы» и «Посейдоны» в случае продления СНВ-3

Рябков отметил, что до Вашингтона доведено, что системы «Сармат» и «Авангард» по умолчанию будут включены в будущий договор в случае, если документ останется в силе в момент постановки данных систем на дежурство.

В то же время по «Посейдону», «Буревестнику» и «Кинжалу» вопрос остается открытым, но, как подчеркнул дипломат, у Москвы в данном случае открытая позиция и она готова к обсуждению, передает RT.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить договор СНВ-3 без каких-либо предварительных условий до конца текущего года, напоминает РИА ФАН.

