СМИ: Евросоюз выразил готовность оказать помощь Казахстану в урегулировании кризиса

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени ЕС выразил обеспокоенность проявлениями насилия в Казахстане, сообщает «Интерфакс».

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Он предложил содействие в мирном урегулировании ситуации и выразил сожаление о гибели людей и осудил «широкомасштабные акты насилия». Боррель от имени ЕС призвал власти Казахстана «выполнить свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободу собраний, выражения мнений и СМИ».

Напомним, российский президент Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко и с премьером Армении Николом Пашиняном положение дел в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыКазахстанЕвросоюз
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