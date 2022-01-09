СМИ: Евросоюз выразил готовность оказать помощь Казахстану в урегулировании кризиса
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в заявлении от имени ЕС выразил обеспокоенность проявлениями насилия в Казахстане, сообщает «Интерфакс».
Он предложил содействие в мирном урегулировании ситуации и выразил сожаление о гибели людей и осудил «широкомасштабные акты насилия». Боррель от имени ЕС призвал власти Казахстана «выполнить свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободу собраний, выражения мнений и СМИ».
Напомним, российский президент Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко и с премьером Армении Николом Пашиняном положение дел в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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