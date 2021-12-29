«Процесс происходит постепенно»: МИД РФ о признании талибов

Политическое признание власти талибов (движние Талибан, запрещенная в России террористическая организация) будет «больше символическим актом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специального представителя России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Он объяснил, что признание талибов де-факто уже происходит «исподволь и постепенно». В пример Кабулов привел участие представителей Талибана в представительной встрече Московского формата и чрезвычайной сессии совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества.