Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Участок железной дороги от Белорусского до Савёловского вокзала начал работу в обычном режиме

В подмосковной Балашихе задержали группу из пяти человек в возрасте от 15 до 20 лет

В подмосковном Серпухове возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня

Экосистема для проведения клинических исследований лекарственных препаратов сформирована в Москве

На городские торги выставлены права на продажу мороженого и выпечки в Даниловском районе Москвы