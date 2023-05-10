Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующее распоряжение президента Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, официальным представителем главы государства при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ в российском парламенте назначен замминистра иностранных дел Сергей Рябков, пишет РИА ФАН.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в ноябре 1990 года, обновленное соглашение подписали в Стамбуле в 1999 году. Документ предусматривал количественное ограничение основных категорий обычных вооружений и техники в вооруженных силах. Адаптированный договор ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году РФ приостановила участие в ДОВСЕ, а в 2015-м — в заседаниях Совместной консультативной группы по договору.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru