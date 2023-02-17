Кабмин РФ объявил о денонсации соглашения о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге
Правительство России одобрило предложение МИД РФ о денонсации соглашения об учреждении Генконсульства Чехии в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В документе речь идёт о межправительственном соглашении от 5 ноября 2001 года, которое было заключено «в форме обмена нотами».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел РФ уведомить чешскую сторону о принятом решении.
Ранее Госдума РФ приняла закон, предусматривающий прекращение действия ряда международных договоров Совета Европы, среди которых Устав СЕ и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Берлин отказался передавать Киеву американские системы ПВО Patriot
- Путин назвал Миллера Соловьем-разбойником и вызвал на татами
- Путин подписал закон о соцподдержке вдов погибших военных
- Землетрясение магнитудой 5,0 произошло около Курильских островов
- Медведев заявил, что Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров
- Россиянам рассказали, как распознать вирус в компьютере
- Женщина тяжело ранена из-за обстрела в Белгородской области
- Минобороны России: В четырех военных округах назначили новых командующих
- Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 1 апреля
- СМИ сообщили об улучшении состояния Бедроса Киркорова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru