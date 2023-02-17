Кабмин РФ объявил о денонсации соглашения о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Правительство России одобрило предложение МИД РФ о денонсации соглашения об учреждении Генконсульства Чехии в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В документе речь идёт о межправительственном соглашении от 5 ноября 2001 года, которое было заключено «в форме обмена нотами».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству иностранных дел РФ уведомить чешскую сторону о принятом решении.

Ранее Госдума РФ приняла закон, предусматривающий прекращение действия ряда международных договоров Совета Европы, среди которых Устав СЕ и Конвенция о защите прав человека и основных свобод, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоглашениеЕкатеринбургКонсульствоЧехияРоссия
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