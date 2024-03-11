Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения, которое позволяло морякам из Великобритании ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.
Также данный документ разрешал британским рыболовным судам свободно плавать и становиться на якорь в указанных водах.
Согласно закону, который размещён на официальном портале правовых актов, российский лидер денонсировал договор, который был подписан СССР и Великобританией в мае 1956 года.
Ранее в правительстве РФ объяснили, что решение о денонсации соглашения было принято в связи с тем, что Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru