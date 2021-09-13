Жителей ДНР и ЛНР предложили вовлечь в программу переселения соотечественников

МВД России подготовило проект указа, который предусматривает вовлечение жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в госпрограмму по переселению соотечественников, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что документ предлагает предоставить соотечественникам, постоянно проживающим в Донецкой и Луганской областях Украины, право подать заявление об участии в госпрограмме и получение соответствующего свидетельства.

Ранее главы самопровозглашённых ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о намерении создать единое таможенное и экономическое пространство, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: Free Wind/Фотобанк Лори
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