Россию отказались вносить в черный список FATF

В группе заявили, что конфликт на территории Украины противоречит принципам надежности глобальной финансовой системы. Однако это не является основанием для включения РФ в черный и серый списки, подчеркнули в организации.

При этом FATF добавила в серый список Вьетнам, Камерун и Хорватию. Страны попадут под усиленный контроль и должны будут активизировать борьбу с отмыванием денег.

Членство России в FATF приостановлено после начала спецоперации на Украине. За РФ сохранили обязательства по внедрению стандартов группы.

Евросоюз 23 июня утвердил 11-й пакет санкций против России. Новые меры направлены на борьбу с обходом уже принятых ограничений, передает «Радиоточка НСН».

