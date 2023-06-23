Россию отказались вносить в черный список FATF
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в черный список. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление организации.
В группе заявили, что конфликт на территории Украины противоречит принципам надежности глобальной финансовой системы. Однако это не является основанием для включения РФ в черный и серый списки, подчеркнули в организации.
При этом FATF добавила в серый список Вьетнам, Камерун и Хорватию. Страны попадут под усиленный контроль и должны будут активизировать борьбу с отмыванием денег.
Членство России в FATF приостановлено после начала спецоперации на Украине. За РФ сохранили обязательства по внедрению стандартов группы.
Евросоюз 23 июня утвердил 11-й пакет санкций против России. Новые меры направлены на борьбу с обходом уже принятых ограничений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru