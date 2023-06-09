Конгресс США рассмотрит вопрос признания России спонсором терроризма

Авторы инициативы считают, что законопроект «еще больше изолирует Россию». Принятие документа причинит РФ дополнительный экономический ущерб, заявил представитель Демократической партии США Тед Лье.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предостерегла США от признания России спонсором терроризма. Она предупредила, что в случае принятия инициативы об отношениях между Москвой и Вашингтона можно будет забыть.

Сенаторы США от Демпартии Бен Кардин и Тим Кейн 31 мая представили резолюцию с предложением создать международный трибунал для привлечения России к ответственности за ситуацию на Украине, передает «Радиоточка НСН».

