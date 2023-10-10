Россию не избрали в Совет по правам человека ООН

Уточняется, что Россия не набрала необходимого для этого числа голосов.

В частности, два места от группы восточноевропейских государств достались Албании и Болгарии, получившим 123 и 160 голосов, соответственно. Россия набрала только 83 голоса.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что необходимо реформировать Совет безопасности (СБ) ООН, включив в него большее число членов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

