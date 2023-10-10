В ООН призвали ХАМАС освободить всех заложников

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о необходимости гуманного обращения со всеми лицами, лишёнными свободы в Израиле и Палестине, сообщает РИА Новости.

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Он также призвал ХАМАС не нарушать международное право и срочно освободить всех взятых в заложники мирных жителей.

«Призываю палестинские вооруженные группировки немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, которые были захвачены в плен и всё ещё находятся под стражей», - подчеркнул Тюрк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта Израиля и Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЗаложникиИзраильХамасООН

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