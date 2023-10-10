В ООН призвали ХАМАС освободить всех заложников

Он также призвал ХАМАС не нарушать международное право и срочно освободить всех взятых в заложники мирных жителей.

«Призываю палестинские вооруженные группировки немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, которые были захвачены в плен и всё ещё находятся под стражей», - подчеркнул Тюрк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает отношения с обеими сторонами конфликта Израиля и Палестины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

