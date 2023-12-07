Россию на инаугурации президента Аргентины представит посол Феоктистов

Уточняется, что церемония пройдёт 10 декабря. В посольстве РФ отметили, что в адрес российских властей было направлено официальное приглашение на инаугурацию.

«Принято решение, что нашу страну, в качестве представителя президента России, будет представлять чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов», - отметили в дипмиссии.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины, отметив, что в основе российско-аргентинских отношений лежат «добрые традиции дружбы и взаимного уважения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

