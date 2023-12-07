Россию на инаугурации президента Аргентины представит посол Феоктистов
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов представит Россию на инаугурации избранного президента латиноамериканской страны Хавьера Милея, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что церемония пройдёт 10 декабря. В посольстве РФ отметили, что в адрес российских властей было направлено официальное приглашение на инаугурацию.
«Принято решение, что нашу страну, в качестве представителя президента России, будет представлять чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов», - отметили в дипмиссии.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины, отметив, что в основе российско-аргентинских отношений лежат «добрые традиции дружбы и взаимного уважения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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