«Политический сигнал»: Президент Аргентины хочет принять конференцию по Украине
Милей предложил Зеленскому провести конференцию по урегулированию конфликта. Тем временем Киев отвергает переговоры с РФ, а ситуация на поле боя разворачивается в пользу Москвы.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию, которая посвящена урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила советник Милея по внешней политике Диана Мондино.
По ее словам, Милей провел телефонные переговоры с Зеленским. Президент Украины после разговора заявил, что пригласил Милея посетить страну. Также он сообщил, что в ходе диалога обсуждалась украинская «формула мира» и развитие отношений между странами.
«Мы обсудили, как мы можем развивать отношения между Украиной и Аргентиной, а также связи Украины с другими странами Латинской Америки. Я также пригласил избранного президента Милея посетить Украину и послать сильный политический сигнал», - написал Зеленский на странице в соцсети X.
МИЛЕЙ ПРОТИВ РОССИИ?
Так, 19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, который выдвигался от правой коалиции «Свобода наступает», одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация пройдет 10 декабря.
Во время всей предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Китаем, Бразилией и Россией из-за несогласия с политикой этих государств. В то же время он утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Своими приоритетными союзниками Милей называет Израиль и Соединенные Штаты.
Ряд политиков и экспертов сходятся во мнении, что с избранием Милея отношения Аргентины и России начнут «остывать». Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН отмечал, что новый президент Аргентины отдалит страну от России своим политическим курсом.
«Поскольку избранный президент заявлял, что будет ближайшим союзником США и Израиля… И потенциальный министр иностранных дел Диана Мондино сказала, что страна вряд ли будет вступать в БРИКС… Я думаю, что будет отдаление Аргентины от России, которая у нас считалась стратегическим партнером. Будет разворот Аргентины в сторону США. Какие-то торгово-экономические отношения останутся, потому что Милей, все-таки, экономист, и будет занимать более прагматичную позицию», - говорил Ивановский.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. Он отметил, что в Москва обратила внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будет ориентироваться на его работу после вступления в должность.
УКРАИНА ОТВЕРГАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ
Тем временем украинские власти продолжают напоминать о своей «формуле мира» и отказываться от переговоров с Россией. Владимир Зеленский 21 ноября в очередной раз отверг идею мирных переговоров, несмотря на тяжелое положение на линии соприкосновения.
«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», - сказал президент в интервью британскому таблоиду The Sun.
При этом он признал, что отсутствие прогресса на фронте обескуражило некоторых союзников Киева, которые не уверены, сможет ли Украина «изгнать» Вооруженные силы РФ.
Между тем российские власти все чаще отмечают, что Запад начал понимать безысходность Украины на поле боя. Член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН заявлял, что Запад уже начал предпринимать определенные действия в отношении Зеленского, чтобы склонить его к переговорам с Россией.
«Не исключаю того, что Запад уже подает сигналы нашей стране о необходимости проводить переговоры. Также есть определенные действия в отношении Зеленского, чтобы он сел за стол переговоров... Но первый шаг должен сделать Зеленский в части отмены нормативного акта о запрете переговоров с РФ. После этого можно что-то обсуждать. Россия готова к переговорам, но первый шаг должен сделать украинский режим», - говорил Швыткин.
В свою очередь экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН выразил уверенность, что российская армия близка к полному разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Для склонения к переговорам нужны безусловная победа на фронте, мощные удары и завоевания, полный разгром группировки противника. Думаю, мы к этому подходим», - говорил Болдырев.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что чиновники США и ЕС начали обсуждать с Киевом возможность мирных переговоров с Москвой. Речь, в частности, шла об «очень общих контурах» того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. По словам собеседников канала, консультации о возможных переговорах начались из-за опасений в США и ЕС по поводу того, что боевые действия на Украине зашли в тупик и что страны не смогут продолжать оказывать помощь Киеву, передает «Радиоточка НСН».
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