«Политический сигнал»: Президент Аргентины хочет принять конференцию по Украине

МИЛЕЙ ПРОТИВ РОССИИ?

Так, 19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Милей, который выдвигался от правой коалиции «Свобода наступает», одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Инаугурация пройдет 10 декабря.

Во время всей предвыборной кампании Милей заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Китаем, Бразилией и Россией из-за несогласия с политикой этих государств. В то же время он утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Своими приоритетными союзниками Милей называет Израиль и Соединенные Штаты.

Ряд политиков и экспертов сходятся во мнении, что с избранием Милея отношения Аргентины и России начнут «остывать». Главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН отмечал, что новый президент Аргентины отдалит страну от России своим политическим курсом.

«Поскольку избранный президент заявлял, что будет ближайшим союзником США и Израиля… И потенциальный министр иностранных дел Диана Мондино сказала, что страна вряд ли будет вступать в БРИКС… Я думаю, что будет отдаление Аргентины от России, которая у нас считалась стратегическим партнером. Будет разворот Аргентины в сторону США. Какие-то торгово-экономические отношения останутся, потому что Милей, все-таки, экономист, и будет занимать более прагматичную позицию», - говорил Ивановский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. Он отметил, что в Москва обратила внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будет ориентироваться на его работу после вступления в должность.