Совет Европы намерен приостановить членство России в организации

По его словам, инициатива поступила от Украины и Польши, а окончательное решение по этому поводу будет принято в ближайшее времени.

Депутат парламента Греции, экс-глава МИД Греции Йоргос Катрунгалос ранее в пятницу заявил, что руководящий комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял решение инициировать процедуру приостановления членства или исключения России из организации в связи с происходящим на Украине.







