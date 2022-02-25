Совет Европы намерен приостановить членство России в организации

Комитет министров Совета Европы из-за спецоперации на Украине запустил процедуру приостановки членства России в организации. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter.

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По его словам, инициатива поступила от Украины и Польши, а окончательное решение по этому поводу будет принято в ближайшее времени.

Депутат парламента Греции, экс-глава МИД Греции Йоргос Катрунгалос ранее в пятницу заявил, что руководящий комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял решение инициировать процедуру приостановления членства или исключения России из организации в связи с происходящим на Украине.



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ТЕГИ:Совет Европы
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