Российского посла вызвали в МИД Молдавии

Посол России был вызван в МИД Молдавии из-за нарушения воздушного пространства страны, сообщает пресс-служба молдавского ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеПосолМолдавияМИД
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