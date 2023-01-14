На севере Молдавии обнаружили обломки ракеты

«Патруль пограничной полиции сегодня днем обнаружил в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты», — отмечается в сообщении.

В связи с происшествием произведены действия на случай ЧС и усилено патрулирование в приграничной зоне с Украиной, ведется наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой.

Аварийно-спасательная служба 112, а также бригада «Бомбтех» и прокуратура Бричанского района были уведомлены об обнаружении обломков ракеты. Этот случай падения ракеты на территорию Молдавии стал уже третьим.





