Российского посла вызовут в МИД Молдавии после высказываний Захаровой
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии намерено вызвать посла России в республике Олега Васнецова из-за высказываний официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о запрете молдавскими властями георгиевской ленты. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленточку в рамках закона, запрещающего «использование символов, которые продвигают военную агрессию», напоминает РЕН ТВ. Захарова назвала решение Кишинева предательством, которое вызывает возмущение, отмечает Ura.ru.
Как отметил пресс-секретарь МИДЕИ Даниэл Водэ, риторика российского дипломата в адрес молдавских властей неприемлема, а исторические события используются «в пропагандистских целях».
«Учитывая недопустимые высказывания официального представителя российской дипломатии в адрес главы государства, МИДЕИ распорядилось вызвать посла Российской Федерации в Молдавии Олега Васнецова», — подчеркнул Водэ.
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