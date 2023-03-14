Российского посла в Вашингтоне вызвали в Госдеп

Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент, передают СМИ.

СМИ: Российский истребитель столкнулся с американским дроном над Черным морем

Вызов связан с инцидентом над Черным морем. О содержании предстоящего разговора не сообщается.

Российский истребитель вечером 14 марта столкнулся с американским беспилотником. Летательный аппарат был уничтожен.

В Белом доме заявили, что США намерены выразить России обеспокоенность в связи с инцидентом.

В Европейском командовании ВС США утверждают, что российские истребители совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват дрона. Беспилотник выполнял над Черным морем «обычные операции», сказал генерал американских ВВС Джеймс Б. Хекер, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:РоссияПосолСША
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