Российского посла в Вашингтоне вызвали в Госдеп

Вызов связан с инцидентом над Черным морем. О содержании предстоящего разговора не сообщается.

Российский истребитель вечером 14 марта столкнулся с американским беспилотником. Летательный аппарат был уничтожен.

В Белом доме заявили, что США намерены выразить России обеспокоенность в связи с инцидентом.

В Европейском командовании ВС США утверждают, что российские истребители совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват дрона. Беспилотник выполнял над Черным морем «обычные операции», сказал генерал американских ВВС Джеймс Б. Хекер, пишет НСН.

