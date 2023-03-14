Российского посла в Вашингтоне вызвали в Госдеп
Посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент, передают СМИ.
Вызов связан с инцидентом над Черным морем. О содержании предстоящего разговора не сообщается.
Российский истребитель вечером 14 марта столкнулся с американским беспилотником. Летательный аппарат был уничтожен.
В Белом доме заявили, что США намерены выразить России обеспокоенность в связи с инцидентом.
В Европейском командовании ВС США утверждают, что российские истребители совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват дрона. Беспилотник выполнял над Черным морем «обычные операции», сказал генерал американских ВВС Джеймс Б. Хекер, пишет НСН.
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