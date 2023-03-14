Байдена проинформировали о перехвате американского беспилотника над Черным морем
Президент США Джо Байден получает информацию о столкновении американского беспилотного аппарата с российским истребителем над Черным морем. Об этом заявили в Белом доме.
Госдеп США намерен обсудить с Россией инцидент с уничтожением беспилотника, сообщили в администрации Байдена.
В Европейском командовании ВС США заявили, что российские самолеты Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотника MQ-9 американских ВВС.
В командовании уточнили, что аппарат выполнял «обычные операции» в международном воздушном пространстве. Перехват российскими истребителями привел к крушению и потере беспилотника, сказал генерал ВВС США Джеймс Б. Хекер.
Накануне фрегат военно-морских сил Великобритании HMS Portland сопроводил российский боевой корабль Северного флота, передает НСН.
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