Байдена проинформировали о перехвате американского беспилотника над Черным морем

Госдеп США намерен обсудить с Россией инцидент с уничтожением беспилотника, сообщили в администрации Байдена.

В Европейском командовании ВС США заявили, что российские самолеты Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный» перехват беспилотника MQ-9 американских ВВС.

В командовании уточнили, что аппарат выполнял «обычные операции» в международном воздушном пространстве. Перехват российскими истребителями привел к крушению и потере беспилотника, сказал генерал ВВС США Джеймс Б. Хекер.

Накануне фрегат военно-морских сил Великобритании HMS Portland сопроводил российский боевой корабль Северного флота, передает НСН.

