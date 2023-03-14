СМИ: Российский истребитель столкнулся с американским дроном над Черным морем
14 марта 202320:14
В Чёрном море российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 Reaper, пишут американские СМИ.
Инцидент произошел утром 14 марта. По некоторым данным, Су-27 было два. Один из них во время сопровождения якобы задел пропеллер дрона, после чего он упал в международные воды, утверждает Европейское командование ВС США.
Дрон выполнял "рутинную операцию", уточняют военные.
Минобороны России пока не прокомментировало инцидент.
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14 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru