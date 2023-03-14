СМИ: Российский истребитель столкнулся с американским дроном над Черным морем

В Чёрном море российский истребитель Су-27 столкнулся с американским дроном MQ-9 Reaper, пишут американские СМИ.

Упавший под Донецком истребитель полностью сгорел

Инцидент произошел утром 14 марта. По некоторым данным, Су-27 было два. Один из них во время сопровождения якобы задел пропеллер дрона, после чего он упал в международные воды, утверждает Европейское командование ВС США.

Дрон выполнял "рутинную операцию", уточняют военные.

Минобороны России пока не прокомментировало инцидент.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСу-27
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