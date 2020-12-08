Российское судно-трубоукладчик покинуло место достройки «Северного потока — 2»
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» удаляется от недостроенного участка трубопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
Судно с 5 декабря стояло ниже датского острова Борнхольм у вод Польши, однако минувшей ночью развернулось на северо-восток.
Ранее исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2», потому что проект, по ее мнению, должен «обойти Украину и расколоть Европу».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила американским коллегам историю о транзите российского газа времен президента США Рональда Рейгана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru