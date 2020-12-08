Российское судно-трубоукладчик покинуло место достройки «Северного потока — 2»

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» удаляется от недостроенного участка трубопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Судно с 5 декабря стояло ниже датского острова Борнхольм у вод Польши, однако минувшей ночью развернулось на северо-восток.