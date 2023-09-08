Российское посольство во Франции упрекнуло Париж в необоснованных обвинениях
Российское посольство упрекнуло Францию в необоснованных обвинениях касательно Украины. Об этом сообщила пресс-службе посольства России в Париже.
Отмечается, что французское внешнеполитическое ведомство по-прежнему распространяет «возмутительные фейки» в отношении России, необоснованно обвиняя ее в военных преступлениях, совершенных Украиной. При этом МИД Франции не пытается проверять факты, на которые ссылается.
Российские дипломаты также отметили безответственность властей Франции, припомнив их недавние заявления касательно событий в Константиновке. По словам представителей посольства России, независимые эксперты признали, что удар по городскому рынку был нанесен со стороны, контролируемой ВСУ.
Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун заявила, что Евросоюзу следует сосредоточиться на включении в свой состав Украины и балканских стран, чтобы не допустить роста влияния России в регионе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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