Во Франции призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности в Европе

Необходимо учитывать интересы России при создании системы безопасности в Европе, сообщила Le Monde министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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По ее словам, Москва существует и будет существовать. Значительная часть РФ находится в европейской части. Как указала глава ведомства, нужно учитывать этот фактор при выстраивании будущей архитектуры безопасности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что строить безопасность нужно без конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети Emmanuel Macron
ТЕГИ:РоссияЕвропаФранция

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