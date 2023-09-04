Во Франции призвали учитывать интересы России при создании системы безопасности в Европе

По ее словам, Москва существует и будет существовать. Значительная часть РФ находится в европейской части. Как указала глава ведомства, нужно учитывать этот фактор при выстраивании будущей архитектуры безопасности.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что строить безопасность нужно без конфронтации с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

