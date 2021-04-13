Пушков прокомментировал слова Зеленского о полете Гагарина

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание украинского президента Владимира Зеленского о роли Украины в первом полете человека в космос.

Рогозин обозвал Госдеп за поздравление с Днем космонавтики без упоминания Гагарина

«Зеленский опять попытался каким-то боком или бочком пристроить Украину к Юрию Гагарину, но объявить еще и Гагарина украинцем - вслед за академиком Королевым, с 20 лет учившимся и работавшим в России - никак не получается», - заявил Пушков в своем Telegram.

Как считает сенатор, украинские власти, «проклинающие СССР и уничтожающие всяческое о нем упоминание», не имеют права пытаться «присоседить» «свою» Украину к советским достижениям.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин негативно оценил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики, в котором не было упомянуто имя Юрия Гагарина. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсетях.

В своем неофициальном канале в Telegram Рогозин написал, что американские политики поступили как «засранцы» и добавил, что такое поведение не должно характеризовать «сверхдержаву».

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:Юрий ГагаринВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
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