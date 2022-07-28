Российское посольство призвало вывести поставки продовольствия из-под санкций

В посольстве напомнили, что американские конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол обвинили главу МИД РФ Сергея Лаврова в распространении «дезинформации» о непричастности Москвы к продовольственному кризису.

«Истоки агрокризиса кроются в системных ошибках в макроэкономической политике самих западных государств. <...> Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», — указали в дипмиссии.

Российские дипломаты подчеркнули необходимость обеспечить «беспрепятственную работу транспортно-логистической системы» и «нормальное финансовое сопровождение соответствующих операций».

Между тем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил смягчение антироссийских санкций, введенных Европой в отношении экспорта продовольствия из РФ, напоминает РИА ФАН. Глава евродипломатии указал, что руководство сообщества «изучит и устранит» положение, влияющее на поставки из России.

