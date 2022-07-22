Лавров: Обвинения России в создании продовольственного кризиса беспочвенны

Обвинения Украины и Запада в якобы «экспортировании голода» со стороны России беспочвенны, тяжелая ситуация на продовольственном рынке стала следствием действий западных стран и санкций против РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы "экспортирует голод", абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — написал Лавров в своей статье «Россия и Африка: партнерство, устремленное в будущее», опубликованной на сайте МИД.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что еще в период кризиса на фоне коронавируса коллективный Запад использовал механизм валютной эмиссии, пишет RT. Тем самым Запад «оттянул на себя товарные и продовольственные потоки», из-за чего положение в развивающихся странах, зависимых от импорта продуктов питания, ухудшилось, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисСергей Лавров
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