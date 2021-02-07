Российское посольство ответило премьеру Литвы по поводу «Спутника V»
Посольство России в Литве в Twitter ответило премьер-министру Литвы Ингрид Шимоните, которая назвала вакцину от коронавируса «Спутник V» «гибридным оружием».
В дипломатическом твите сказано, что российский препарат получил международное признание, несмотря на «волну дезинформации и предвзятые заявления».
«Главное — в России уже идёт массовая вакцинация. А в Литве?» — уточняют российские дипломаты.
Известно, что отечественную вакцину одобрили в 21 стране: России, Белоруссии, Армении, Алжире, Боливии, Аргентине, Палестине, Сербии, Венесуэле, Мексике, Никарагуа, Туркмении, Парагвае, Венгрии, Иране, Республике Гвинея, Мьянме, ОАЭ, Тунисе, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане.
Напомним, в популярном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты эффективности вакцины в третьей фазе клинических исследований, которая составила более 91%. Выяснилось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.
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