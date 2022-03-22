Российское посольство назвало ложью сообщения о «фильтрационных лагерях» в Мариуполе
Распространяемая в западных СМИ информация о якобы создании «фильтрационных лагерей» в Мариуполе — непрофессионализм и ложь, переходящие все границы. Об этом говорится в сообщении посольства России в США в Telegram-канале дипмиссии.
Ранее СМИ сообщили, что из Мариуполя якобы вывозят мирных жителей по спискам, часть населения при этом «ликвидируют», а других «загонять в лагеря для работы».
В посольстве РФ обратили внимание на заявления о «фильтрационных лагерях».
«Непрофессионализм и ложь переходят все границы. Пресса действует по принципу "в информационной войне все средства хороши"», — отреагировало диппредставительство.
Как отметили в посольстве, речь идет о пунктах досмотра мирных жителей, которые покидают зону активных боевых действий, сообщает РЕН ТВ. Российские военнослужащие инспектируют выезжающий транспорт «во избежание диверсионных операций украинских нацбатальонов».
Диппредставительство рекомендовало СМИ обратить внимание на преступные действия украинских силовиков, использующих граждан в качестве «живого щита» и размещающих тяжелое вооружение в жилых кварталах, пишут Известия.
«Точно так же в 1945 году поступали нацисты в осажденном Берлине. В интересах всех стран мира разоружить фашистских молодчиков и предать их справедливому суду», — подчеркнули в посольстве.
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