Российско-украинские переговоры в Стамбуле пройдут во дворце Долмабахче

Российско-украинские переговоры пройдут в стамбульском дворце Долмабахче в Турции. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

28 марта газета Sabah сообщила, что российская делегация, которая примет участие в переговорах с украинской стороной, прилетела в Стамбул.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что мирные переговоры между Москвой и Киевом приведут к урегулированию ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Субботин
ТЕГИ:ТурцияУкраинаРоссияПереговорыСтамбул
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