Российско-украинские переговоры в Стамбуле пройдут во дворце Долмабахче

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта.

До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что мирные переговоры между Москвой и Киевом приведут к урегулированию ситуации на Украине.