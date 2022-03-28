Российско-украинские переговоры в Стамбуле пройдут во дворце Долмабахче
Российско-украинские переговоры пройдут в стамбульском дворце Долмабахче в Турции. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.
28 марта газета Sabah сообщила, что российская делегация, которая примет участие в переговорах с украинской стороной, прилетела в Стамбул.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта.
До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что мирные переговоры между Москвой и Киевом приведут к урегулированию ситуации на Украине.
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