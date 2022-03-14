Российско-украинские переговоры продолжатся завтра
В российско-украинских переговорах взята техническая пауза до завтрашнего дня, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«На переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются…», — написал он в своем Twitter.
В понедельник переговоры проходили в онлайн-формате. Перед их началом Пополяк сообщил, что на четвертом раунде планируется обсудить гарантии безопасности, вывод российский войск с территории Украины и гарантии безопасности. Также советник Зеленского отмечал, что «разговор трудный».
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