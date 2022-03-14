Зеленский назвал задачу переговоров с Россией

Речь идет о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Целью украинский лидер ставит гарантии безопасности для Украины. Зеленский считает, что эту встречу «ждут люди».

Отмечается, что цель Киева — «нормальные, действенные» гарантии безопасности.

Ранее Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.



