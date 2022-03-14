Зеленский назвал задачу переговоров с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский раскрыл задачу Киева в переговорах с Москвой, следует из видеообращения, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Речь идет о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Целью украинский лидер ставит гарантии безопасности для Украины. Зеленский считает, что эту встречу «ждут люди».
Отмечается, что цель Киева — «нормальные, действенные» гарантии безопасности.
Ранее Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
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