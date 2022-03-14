Зеленский назвал задачу переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский раскрыл задачу Киева в переговорах с Москвой, следует из видеообращения, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Песков: Главы МИД России и Украины обсудят возможность переговоров Путина и Зеленского

Речь идет о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Целью украинский лидер ставит гарантии безопасности для Украины. Зеленский считает, что эту встречу «ждут люди».

Отмечается, что цель Киева — «нормальные, действенные» гарантии безопасности.

Ранее Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир Зеленский
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