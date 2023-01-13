Российский посол заявил, что Киев не готов к миру

Украина не готова к урегулированию конфликта в стране и пытается юридически запретить возможность проведения переговоров с Россией. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в беседе с газетой Yeni Şafak.

МИД: Переговоры с Украиной при их возобновлении должны быть прямыми

Как отметил дипломат, продолжение кризиса на Украине — общая проблема для россиян и украинцев, пишет РИА ФАН.

«Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне», — указал посол.

Ерхов напомнил, что на Рождество Москва объявила о прекращении огня в знак доброй воли, при этом Киев демонстративно ответил на это обстрелом. Как отметил дипломат, это подтверждает, что украинские власти «хотят войны», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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