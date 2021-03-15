МИД России указал на незаконность усилий Киева по возвращению Крыма

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию «деоккупации» полуострова, напоминают Известия. Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что возвращение Крыма будет также основано на международной инициативе «Крымская платформа».

«Никакие "стратегии" по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду, не способны вернуть их доверие. Никакие «платформы» для обсуждения фантомных болей Киева с другими странами не убедят крымчан изменить решение, принятое на референдуме в 2014 году. Никакие разговоры о якобы нарушении международных норм не отменят их законного права на самоопределение», — говорится с сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В дипведомстве напомнили, что участие любых государств в подобных действиях будет расценено Россией как недружественный шаг и угроза территориальной целостности страны, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, Захарова призвала Украину и другие страны, поддерживающие Киев, уважать «законный выбор жителей Крыма», отмечает Газета.ру.

