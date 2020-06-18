Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала

По данным агентства, материал называется "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В статье предлагается общая оценка войны, пишет агентство со ссылкой на редакцию издания. В частности, в ней содержится заявление о том, что политики Европы, в том числе Польши, стараются скрыть факт Мюнхенского сговора.

Путин в статье также отмечает, что в Мюнхенском сговоре помимо Гитлера и Муссолини приняли участие лидеры Франции и Британии, подчеркивая при этом, что "Сталин не запятнал себя встречей с Гитлером". По словам президента, многие партнеры не готовы к совместному установлению правды об этой войне.

