Российский посол прокомментировал новые возможные санкции США

Как отметил дипломат, он неоднократно говорил о том, что с помощью санкций невозможно решить никакие проблемы.

«И жизнь в общем-то уже доказала, по-моему, всем, что чем больше вы на нас давите, тем тверже мы становимся в нашей позиции. Санкции — путь в никуда. У нас есть возможности, чтобы ответить на давление, на попытки изменить нашу внешнюю политику», — заявил Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам посла, от ограничений в первую очередь страдает бизнес США, поскольку предприниматели заинтересованы в российском рынке.

Ранее Антонов заявил, что дальнейшее введение санкций в отношении РФ не приведет к позитивным результатам и не повлияет на внешнюю или внутреннюю политику страны.

