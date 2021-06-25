Российский посол прокомментировал новые возможные санкции США
Заявления Вашингтона о возможном введении новых антироссийских санкций препятствуют созданию позитивной атмосферы между государствами, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.
Как отметил дипломат, он неоднократно говорил о том, что с помощью санкций невозможно решить никакие проблемы.
«И жизнь в общем-то уже доказала, по-моему, всем, что чем больше вы на нас давите, тем тверже мы становимся в нашей позиции. Санкции — путь в никуда. У нас есть возможности, чтобы ответить на давление, на попытки изменить нашу внешнюю политику», — заявил Антонов в эфире телеканала «Россия 24».
По словам посла, от ограничений в первую очередь страдает бизнес США, поскольку предприниматели заинтересованы в российском рынке.
Ранее Антонов заявил, что дальнейшее введение санкций в отношении РФ не приведет к позитивным результатам и не повлияет на внешнюю или внутреннюю политику страны.
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